В России высказались о последствиях поставки РСЗО из США на Украину

Сенатор Цеков заявил, что американцы заранее себя оправдали за использование Украиной РСЗО

США понимают, что Украина с большой долей вероятности использует реактивные системы залпового огня (РСЗО) для удара по территории России, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Поэтому, по его словам, когда Вашингтон поставлял их Киеву, американцы заранее попробовали себя оправдать. О последствиях поставок РСЗО из США на Украину сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Цена слова

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать РСЗО против России является бесполезной тратой времени. 1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

США своей политической деятельностью противоречат своим же высказываниям Сергей Цеков сенатор Совфеда

«Американцы уже говорили, что НАТО не будет расширяться на Восток, а НАТО расширяется. Говорили, что не будет поставок РСЗО на Украину, однако 1 июня подтвердили поставку. Так вот, американцы во многом лукавят», — подчеркнул Цеков.

Возможные последствия

По мнению сенатора, представители США осознают, какие последствия могут быть от их содействия Украине.

Они прекрасно понимают, что Украина может использовать это вооружение для совершения ударов по территории России. Американцы просто заранее оправдывают себя Сергей Цеков сенатор Совфеда

«При этом в США должны понимать, что если из этого оружия наносится удар по территории России, то это означает, что США участвуют в войне. А если они участвуют в войне, то может быть и ответ соответствующий в отношении Соединенных Штатов Америки. Если они до конца этого не понимают, то время подумать еще есть», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что Великобритания просит США подписать документы по поставке на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства в течение нескольких недель. Уточняется, что для отправки систем Лондону требуется официальное одобрение Вашингтона. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обсудил план реэкспорта американских РСЗО с американским лидером Джо Байденом. Переговоры на данную тему будут продолжены главой МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном.