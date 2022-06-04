В Словакии заявили о негативных последствиях нефтяного эмбарго ЕС

В Словакии заявили об угрозе ключевому НПЗ Slovnaft из-за нефтяного эмбарго ЕС

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, один из крупнейших в Европе, высказался о негативных последствиях для поставок на ключевые рынки после эмбарго ЕС. Об этом сообщило издание Dennik N.

Как заявил представитель НПЗ Антон Молнар, санкции в отношении нефти из России поставят под угрозу поставки на ключевые рынки продукции Slovnaft, который является единственным в Словакии и ключевым в Центральной Европе. Молнар уточнил, что словацкий НПЗ перерабатывает российскую нефть и для перепрофилирования под поставки из других стран нужно время.

По его словам, уже через восемь месяцев после вступления санкций в силу НПЗ не сможет обеспечивать поставки на рынки Центральноевропейского региона и впоследствии переработку придется сократить до уровня ниже технологического минимума. Из-за этого Slovnaft не гарантирует, что будет способен снабжать внутренний рынок.

3 июня ЕС ввел шестой пакет санкций против России, основной мерой стало частичное эмбарго на поставки нефти. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Против этого решения высказывалось сразу несколько стран, зависящих от российской нефти. Отсрочку по запрету получили Болгария и Хорватия.

Как считают эксперты, отказ ЕС от российской нефти может стать «худшим из возможных сценариев» для Европы, так как цены на нее скоро начнут расти. Из-за этого правительства попытаются смягчить ценовой шок скидками, понижением налогов и дотациями, что приведет к росту госдолга. Кроме того, по их мнению, Россия сможет выйти на новые рынки, преимущественно в Азии.