Оценены шансы Индии стать гарантом безопасности Украины

Политолог Кортунов счел естественной перспективу Индии стать гарантом безопасности Украины

Индия имеет высокие шансы стать страной-гарантом безопасности Украины. Но не все форматы будут приемлемы для Нью-Дели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также объяснил, почему Киев могла заинтересовать помощь Индии.

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Предложение Украины к Индии войти в список государств-гарантов, о котором сообщает The Hindu со ссылкой на дипломатический источник, связано с отношениями, которые объединяют Киев, Москву и Нью-Дели, уверен политолог. По его оценке, Россия не будет возражать против такой идеи.

«Часто из Киева доносятся совершенно различные голоса относительно того, кто и в какой форме мог бы стать гарантами безопасности. Круг стран, которые потенциально могли бы войти в эту группу, довольно широк. Помимо пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН говорят об участии Великобритании, Польши, Турции, и теперь еще появляется Индия», — сказал Андрей Кортунов.

В каком-то смысле это естественно, поскольку Индия — великая держава со значительным международным весом. При этом у страны традиционно хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. Это страна, которая занимает равноудаленную позицию, поэтому может представлять интересы обеих сторон Андрей Кортунов политолог

Форматы гарантий безопасности

Многое будет зависеть от того, как именно будет выглядеть механизм обеспечения международных гарантий безопасности Украины, полагает политолог.

«Например, есть такая точка зрения, что нужно создать мини-НАТО для Украины. Нужно, чтобы все гаранты не только подписали соглашение, но и ратифицировали его в своих парламентах, чтобы любое нападение на Украину предполагало выступление этих стран в защиту. Если так подходить, то, конечно, Индия здесь не очень удобна, поскольку у нее нет границ с Украиной, Индия вообще не входит ни в какие международные военно-политические блоки. Если речь пойдет о таком формате, Индии будет трудно. Если речь заходит о гарантиях политических, какую-то роль она могла бы сыграть», — заключил Андрей Кортунов.

По данным The Hindu, в Киеве рассчитывают получить от Нью-Дели дополнительную гуманитарную помощь, лекарства, техническую и финансовую поддержку. Издание уточнило, что к началу июня индийские власти и частные компании передали Украине более 230 тонн гуманитарной помощи.

После переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле украинская сторона сообщила, что готова отказаться от планов вступления в НАТО в обмен на безопасность со стороны стран гарантов. Среди таких государств были названы США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. В случае нападения на Украину они, согласно плану, должны оказать ей помощь, в том числе вооруженными силами.