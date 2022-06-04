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В порт Мариуполя прибыло второе торговое судно

В порт Мариуполя прибыло второе судно для транспортировки металлопродукции

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В порт Мариуполя прибыло второе торговое судно. Об этом сообщил представитель администрации порта, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время судно стоит в порту, после чего будет загружено партией металла для транспортировки.

Порт Мариуполя возобновил работу 31 мая. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, с конца апреля специалисты разминировали 1,5 миллиона квадратных метров порта, уничтожив 12 тысяч взрывоопасных предметов.

31 мая Минобороны России показало на видео первый вышедший из порта Мариуполя сухогруз типа «Славутич». 3 июня судно прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону, уточнил ТАСС.

Президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции России на Украине 24 февраля. Он назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Сергей Истомин
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