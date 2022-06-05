Тихановская рассказала о воюющих на стороне Украины белорусах

Тихановская заявила, что на стороне Украине воюют полторы тысячи белорусов

Как минимум полторы тысячи белорусов воюют с Россией на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким утверждением выступила представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Тихановской, которая сейчас находится в Польше, на Украине из белорусов был организован батальон для участия в боевых действия против российских войск. При этом она отметила, что в рядах ВСУ есть не одно такое подразделение. «Сейчас некоторые проходят подготовку в других странах. Я не могу сказать, где именно», — добавила она.

4 июня Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что ракетный удар по пункту был нанесен в районе села Дачное Одесской области.