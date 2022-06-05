Решение Госдепа США одобрить поставки венесуэльской нефти в Европу объяснили

Политолог Хейфец счел зондированием почвы одобрение США поставок нефти Венесуэлы в Европу

Госдепартамент США решил одобрить двум европейским компаниям возобновление поставок нефти из Венесуэлы без санкционных рисков из-за роста цен на энергоресурсы. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец.

Возобновление поставок венесуэльской нефти для итальянской компании Eni и испанской Repsol из-за ограничения поставок из России не приведет к наращиванию объема поставок из Боливарианской Республики, уверен политолог.

«Это само по себе зондирование почвы для торговли — вот мы немного им разрешим, посмотрим, что будет. Важно то, что США снимают распространение возможных санкций для третьих сторон, вовлеченных в процесс транспортировки. Для европейцев это важно, чтобы не создавать угрозу своему бизнесу в США. По факту к принципиальному увеличению добычи нефти это не приведет. Венесуэльская нефтяная промышленность находится в состоянии достаточно глубокого кризиса, многие скважины необходимо восстанавливать, это требует больших капиталовложений. Речь идет о возможности увеличения на 200-250 тысяч баррелей по сравнению с тем, что есть сегодня. Это не очень много», — объяснил он.

Даже если завтра все санкции отменят, потребуются деньги, чтобы вложить в нефтяную сферу Венесуэлы. Это не одномоментно произойдет, быстрого возврата к докризисным показателям не может быть технически. Это зондаж почвы Виктор Хейфец профессор СПбГУ

При этом полного снятия ограничительных мер с Каракаса ждать не стоит, считает Виктор Хейфец.

«Они решают более узкую практическую задачу — как повлиять на сокращение цен на нефтяном рынке, которые подросли. Одновременно задействуется венесуэльский кейс, но это не единственный кейс. Даже если завтра Венесуэла повысит производство нефти, это не приведет к решению вопроса. Снять полностью санкции с Венесуэлы администрация Байдена и не смогла бы. Это не только от Байдена зависит, это зависит от американского конгресса, а там достаточно жесткая позиция против нынешнего венесуэльского правительства в комиссиях по иностранным делам как в Сенате, так и в Палате представителей. Без конгресса этот вопрос до конца не решить, он не настроен на размен одной фигуры на другую», — заключил профессор.

Венесуэла сможет поставить итальянской Eni и испанской Repsol нефть для компенсации европейскому рынку потери поставок из России. О том, что Госдеп США выдал соответствующее разрешение, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за начала специальной военной операции на Украине включает поэтапный отказ от российской нефти.

Нефтяное эмбарго против Венесуэлы введено в 2019 году после того, как западные страны не признали переизбранного президента Николаса Мадуро легитимным главой государства. Поставки нефти на американский рынок приносили Каракасу 96 процентов доходов.