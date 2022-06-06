Большунов рассказал об отношениях с Клебо

Российский лыжник Большунов рассказал, что не поддерживает контактов с норвежцем Клебо

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отношениях с Йоханнесом Клебо. Его слова приводит ТАСС.

Россиянин заявил, что не поддерживает контактов с норвежским соперником. Большунов отметил, что они встречаются взглядами только перед стартом. «Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся, больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — поделился он.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе Большунова, от международных турниров. Он назвал это решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.