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Спорт

Большунов рассказал об отношениях с Клебо

Российский лыжник Большунов рассказал, что не поддерживает контактов с норвежцем Клебо
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Liu Chan / Globallookpress.com

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отношениях с Йоханнесом Клебо. Его слова приводит ТАСС.

Россиянин заявил, что не поддерживает контактов с норвежским соперником. Большунов отметил, что они встречаются взглядами только перед стартом. «Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся, больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — поделился он.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе Большунова, от международных турниров. Он назвал это решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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