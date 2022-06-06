США призвали Сербию помнить о европейской цели

Госдеп призвал Сербию помнить о своей цели вступить в ЕС и вести единую с Европой политику

США призывают Сербию помнить о своей цели вступить в Европейский союз (ЕС) и проводить единую с «остальной Европой» внешнюю политику. Так Госдепартамент прокомментировал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, пишет ТАСС.

«Мы призываем Сербию сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС, включая сопряжение внешней политики и политики в области безопасности», — указал официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Он заявил, что Вашингтон постоянно призывает Белград предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути — в том числе для диверсификации энергоресурсов и сокращения энергетической зависимости от России.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.

В Госдепе такое решение назвали суверенным правом этих государств.