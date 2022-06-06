Россиянка больше года скрывала смерть ребенка-инвалида ради его пенсии

Жительница Алтая больше года получала пенсию и соцвыплаты за умершего ребенка-инвалида

Жительница Шебалинского района Республики Алтай больше года получала пенсию по инвалидности и социальные выплаты за умершего сына. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, после смерти ребенка-инвалида россиянка скрыла этот факт от Пенсионного фонда России и продолжила незаконно пользоваться назначенными ему льготами.

По выявленным фактам мошенничества прокурор Шебалинского района направил в МВД материалы на возбуждение двух дел по частям 1 и 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса России.

Похожая история произошла в Краснодарском крае. В январе 2019 года выяснилось, что многодетная местная жительница шесть лет скрывала гибель своего сына и получала на него пособие.