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Россиянка больше года скрывала смерть ребенка-инвалида ради его пенсии

Жительница Алтая больше года получала пенсию и соцвыплаты за умершего ребенка-инвалида

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жительница Шебалинского района Республики Алтай больше года получала пенсию по инвалидности и социальные выплаты за умершего сына. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, после смерти ребенка-инвалида россиянка скрыла этот факт от Пенсионного фонда России и продолжила незаконно пользоваться назначенными ему льготами.

По выявленным фактам мошенничества прокурор Шебалинского района направил в МВД материалы на возбуждение двух дел по частям 1 и 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса России.

Похожая история произошла в Краснодарском крае. В январе 2019 года выяснилось, что многодетная местная жительница шесть лет скрывала гибель своего сына и получала на него пособие.

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Константин Лысяков
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