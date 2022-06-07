Рогозин посоветовал российским ученым не печататься в зарубежных журналах

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал российским ученым не публиковаться в зарубежных профильных журналах. Свою точку зрения глава госкорпорации обозначил в Telegram.

«А вы не печатайте. Или главная ваша задача — печататься в иностранных журналах», — заявил Рогозин.

Таким образом он прокомментировал позицию академика Российской академии наук (РАН) Льва Зеленого, сообщившего, что российские ученые не смогут публиковаться в серьезных научных журналах, используя данные телескопа eROSITA без разрешения немецкой стороны.

В июне Рогозин распорядился включить немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории «Спектр-РГ».

В том же месяце Рогозин заявил, что в ближайшее время «Роскосмос» примет решения по космической обсерватории «Спектр-РГ», один из двух телескопов которой отключен Германией из-за санкций.

В апреле ТАСС информировал, что в настоящее время «Спектр-РГ» фактически работает в режиме наблюдений, планировавшемся на 2024 год.

В марте агентство, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что госкорпорация выставит счет Европе за убытки из-за отключения одного из двух телескопов обсерватории — немецкого eROSITA.