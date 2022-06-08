На Украине попросили не давать гражданство Невзорову

Семь петиций о непредоставлении Невзорову гражданства Украины внесено на сайте Зеленского

На Украине внесли несколько петиций о непредоставлении гражданства российскому журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт офиса президента республики Владимира Зеленского.

На сайте главы государства зарегистрированы семь петиций с просьбой не давать журналисту гражданство Украины. Документы внесены разными гражданами страны. В одних петициях призывают не давать украинское гражданство именно Невзорову, в других — предлагают отказывать в гражданстве как ему, так и другим россиянам.

«В предоставлении гражданства Украины всем без исключения россиянам отказывать и даже не рассматривать причины их обращения. В обращении Александра Невзорова и его жены должно быть отказано», — говорится в тексте одной из петиций. Автор петиции также потребовал, чтобы отказ в предоставлении гражданства обязательно освещали в СМИ.

Каждая из петиций собрала не более нескольких десятков голосов, в то время как для рассмотрения необходимо минимум 25 тысяч.

О том, что Невзоров вместе с супругой Лидией Невзоровой могли получить гражданство Украины, стало известно 3 июня. Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Невзоров обращался с такой просьбой, но пока не получил гражданство.

6 мая суд Москвы заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. За два дня до этого МВД объявило журналиста в розыск. В апреле Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов.

22 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Невзорова. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации на Украине в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Вскоре после этого стало известно, что Невзоров покинул Россию.