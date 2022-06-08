Приостановку договора о морском промысле между Россией и Японией объяснили

Политолог Губин счел ответными мерами приостановку договора с Японией о морском промысле

У Японии есть шанс договориться с Россией о возобновлении действия соглашения о морском промысле в водах южных Курил. Но для этого Токио должен пересмотреть свою санкционную политику, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

Приостановка договора

Приостановка документа стала ответом на антироссийские санкции со стороны Токио, считает политолог.

«Это не потому, что Россия хочет ущемить японцев и не давать им есть рыбу и морепродукты. Это вполне себе ответные меры. Буквально на днях Япония ввела ряд новых санкций в отношении нескольких российских банков, что затрудняет расчеты компаний, поскольку российские и японские компании, несмотря на все ограничения, стараются продолжать работу. Но линия правительства [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды направлена на следование курсу американской внешней политики, и сколько санкций будут вводить Соединенные Штаты, вероятно, столько же будут вводить и японцы», — объяснил он.

Как объяснили в МИД России, соглашение приостановлено 7 июня из-за проблем с оплатой со стороны Японии. По мнению Андрея Губина, на это повлияли введенные ограничения.

Механизмы расчетов сегодня существенно затруднены, очень ограниченное количество банков могут функционировать. Это связано и с расчетами, в том числе и с тем, что у нас нет расчетов в национальных валютах Андрей Губин политолог

Продолжение диалога

Возобновление действия договора возможно при содействии правительства Японии. При этом переговоры на уровне профильных ведомств тоже будут эффективны, полагает эксперт.

«Формально здесь может помочь только то, что японская политическая система очень неоднородна. В правящей коалиции есть влияние разных коммерческих структур, сама правящая партия неоднородна, а премьер-министр пытается лавировать между этими группами влияния. Нельзя исключать, что коммерческие интересы заставят Кисиду смягчить свою позицию. С другой стороны, следование американскому пути не слишком хорошо характеризует Токио», — сказал специалист.

Россия готова продолжать консультации, но в продуктивном ключе, а не так, что мы вам все ограничим, а вы нам разрешите ловить рыбу. Должна быть взаимная выгода, нужно какие-то компании убрать из санкционных списков Андрей Губин политолог

Зачем нужен договор?

Договор между Россией и Японией заключен в 1998 году. Он позволяет Токио заниматься рыболовным промыслом у берегов южных Курильских островов в России по квоте, которая предоставлялась в обмен на помощь Сахалинской области. Как объяснил Андрей Губин, быстро найти замену у Японии не получится.

«Поскольку Япония — это островное государство, достаточно большое место в экономике занимает добыча биоресурсов, часть пищевой промышленности, которая на этом основана, рацион жителей прибрежных областей во многом связан с потреблением морепродуктов. Район Южных Курил представляет собой достаточно изобильное место добычи. Уменьшение объемов несомненно будет сказываться, поскольку японцы достаточно консервативные и не любят что-то менять, им придется искать новые пути получения морепродуктов, либо искать новые районы промысла, но они уже могут быть кем-то освоены. Это может быть чревато убытками для японских производителей», — заключил политолог.

Японская сторона намерена продолжить консультации с Россией по соглашению о промысле.

7 июня Токио ввел ограничительные меры против Россельхозбанка и Московского кредитного банка и заморозил активы этих организаций.

