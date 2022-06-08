Влияние Турции на отношения России и Украины оценили

Политолог Кортунов заявил о способности России и Украины договариваться по разным вопросам

Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил влияние Турции на отношения России и Украины. В разговоре с «Лентой.ру» политолог заявил, что Москва и Киев способны договариваться по разным вопросам.

Вопрос зерна

На переговорах министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу стороны обсудили тему вывоза украинского зерна, поскольку этот вопрос для Анкары не праздный, считает Андрей Кортунов.

«Турция — это страна, которая и потребляет импортное зерно из России и Украины, и которая осуществляет транзит этого зерна через черноморские проливы. В данном случае участие Турции в обсуждении этого вопроса вполне оправданно. Можно с удовлетворением отметить, что позиции двух сторон по этому вопросу совпадают либо сильно пересекаются. Но, наверное, теперь задача заключается в том, чтобы превратить соглашения в многосторонние, с участием властей Украины. Как мы знаем, между Россией и Украиной существуют расхождения в оценке того, почему это зерно сейчас не может поступать на рынки», — полагает политолог.

Если удастся достичь прогресса, это будет свидетельствовать о том, что стороны могут договариваться друг с другом и двигаться вперед Андрей Кортунов политолог

Анкара готова организовать в Стамбуле встречу России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна из украинских портов, сообщил Чавушоглу. Лавров отметил, что ценит усилия республики. Он добавил, что Москва будет рада сотрудничеству, если к этому же готов Киев.

Мирные переговоры России и Украины

После встречи с Лавровым Чавушоглу заявил, что Турция считает возможным возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, однако в ближайшее время это маловероятно, объяснил Андрей Кортунов.

«Обе стороны исходят из того, что их переговорные позиции могут быть улучшены в ходе очередного раунда боевых действий. Наверное, Россия рассчитывает, что наступление в Донбассе будет продолжаться успешно, Украина надеется на увеличение поставок западных вооружений, что она сможет остановить это наступление и даже перейти в контрнаступление», — сказал он.

Как это ни цинично звучит, военные действия должны выдохнуться, и тогда стороны могут оказаться более готовыми к продолжению переговоров Андрей Кортунов политолог

Лавров добавил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры.

Встреча на высшем уровне России и Турции

У Москвы и Турции много тем для обсуждения на уровне глав государств, полагает Кортунов. В первую очередь на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, о подготовке к которой упомянули министры, могут обсуждаться региональные вопросы.

«Повестка для российско-турецких переговоров очень обширная. Тут есть целый ряд вопросов двусторонних отношений, скажем, экономика, энергетическое сотрудничество, строительство атомной электростанции, газ, военно-техническое сотрудничество. Есть большой блок региональных вопросов — это Сирия, Ливия, Южный Кавказ, Украина в том числе. Сложные отношения, поскольку они имеют элементы и сотрудничества, и соперничества» — заключил политолог.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли 8 июня в Анкаре. Во время встречи российский дипломат сообщил, что военная спецоперация на Украине идет по плану. Кроме украинского вопроса стороны также обсудили ситуацию в Сирии и переход на расчеты в национальных валютах.