Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил влияние Турции на отношения России и Украины. В разговоре с «Лентой.ру» политолог заявил, что Москва и Киев способны договариваться по разным вопросам.
Вопрос зерна
На переговорах министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу стороны обсудили тему вывоза украинского зерна, поскольку этот вопрос для Анкары не праздный, считает Андрей Кортунов.
«Турция — это страна, которая и потребляет импортное зерно из России и Украины, и которая осуществляет транзит этого зерна через черноморские проливы. В данном случае участие Турции в обсуждении этого вопроса вполне оправданно. Можно с удовлетворением отметить, что позиции двух сторон по этому вопросу совпадают либо сильно пересекаются. Но, наверное, теперь задача заключается в том, чтобы превратить соглашения в многосторонние, с участием властей Украины. Как мы знаем, между Россией и Украиной существуют расхождения в оценке того, почему это зерно сейчас не может поступать на рынки», — полагает политолог.
Если удастся достичь прогресса, это будет свидетельствовать о том, что стороны могут договариваться друг с другом и двигаться вперед
Анкара готова организовать в Стамбуле встречу России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна из украинских портов, сообщил Чавушоглу. Лавров отметил, что ценит усилия республики. Он добавил, что Москва будет рада сотрудничеству, если к этому же готов Киев.
Мирные переговоры России и Украины
После встречи с Лавровым Чавушоглу заявил, что Турция считает возможным возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной, однако в ближайшее время это маловероятно, объяснил Андрей Кортунов.
«Обе стороны исходят из того, что их переговорные позиции могут быть улучшены в ходе очередного раунда боевых действий. Наверное, Россия рассчитывает, что наступление в Донбассе будет продолжаться успешно, Украина надеется на увеличение поставок западных вооружений, что она сможет остановить это наступление и даже перейти в контрнаступление», — сказал он.
Как это ни цинично звучит, военные действия должны выдохнуться, и тогда стороны могут оказаться более готовыми к продолжению переговоров
Лавров добавил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо возобновить переговоры.
Встреча на высшем уровне России и Турции
У Москвы и Турции много тем для обсуждения на уровне глав государств, полагает Кортунов. В первую очередь на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, о подготовке к которой упомянули министры, могут обсуждаться региональные вопросы.
«Повестка для российско-турецких переговоров очень обширная. Тут есть целый ряд вопросов двусторонних отношений, скажем, экономика, энергетическое сотрудничество, строительство атомной электростанции, газ, военно-техническое сотрудничество. Есть большой блок региональных вопросов — это Сирия, Ливия, Южный Кавказ, Украина в том числе. Сложные отношения, поскольку они имеют элементы и сотрудничества, и соперничества» — заключил политолог.
Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли 8 июня в Анкаре. Во время встречи российский дипломат сообщил, что военная спецоперация на Украине идет по плану. Кроме украинского вопроса стороны также обсудили ситуацию в Сирии и переход на расчеты в национальных валютах.