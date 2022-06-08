Китай обвинил южный ветер в обострении ситуации с коронавирусом

Bloomberg: в Китае число заболевших коронавирусом выросло из-за ветра со стороны КНДР

Власти китайского города Даньдун попросили жителей закрыть окна, чтобы избежать заражения коронавирусом, пишет Bloomberg.

Власти города не могут понять, почему при всех мерах предосторожности ежедневно в Даньдуне, в городе с населением 2,19 миллиона человек, число больных только растет. По данным городского центра по контролю за заболеваниями, большинство инфицированных, обнаруженных в течение прошлой недели, не выходили за пределы своих жилых комплексов по крайней мере за четыре дня до постановки диагноза. Медики не смогли установить цепочку передачи инфекции и пришли к выводу, что виновником обострения ситуации с COVID-19 на этот раз является ветер, который дует со стороны КНДР.

Власти призвали жителей, живущих у реки Ялу, протекающей между Северной Кореей и Китаем, закрывать окна в дни, когда ветер дует с юга.

В КНДР произошла масштабная вспышка заболеваемости коронавирусом. Россия предложила ей поставки своих вакцин против COVID-19, препаратов и тест-систем, но ответа пока не поступило. Медики считают, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом в КНДР и Китае может спровоцировать появление новых штаммов.

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