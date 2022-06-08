В Турции высказались о вывозе зерна из черноморских портов

Минобороны Турции заявило о продвижениях в вопросе вывоза зерна из черноморских портов

В вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

По словам главы ведомства, Анкара стремится как можно скорее добиться результатов по этому вопросу. Она обсуждает эту тему с Украиной, Россией и ООН. Акар уточнил, что «определенные продвижения» есть, но остается много технических особенностей. «В частности: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы», — высказался он.

Министр допустил, что Турция может организовать переговоры по данной теме. «Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается», — добавил он. Акар объяснил, что каждая из сторон хочет получить гарантии, а Анкара стремится создать атмосферу доверия.

Ранее Кремль предупредил, что незаконные ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису.