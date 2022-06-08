Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции высказались о вывозе зерна из черноморских портов

Минобороны Турции заявило о продвижениях в вопросе вывоза зерна из черноморских портов

Фото: Pexels.com

В вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

По словам главы ведомства, Анкара стремится как можно скорее добиться результатов по этому вопросу. Она обсуждает эту тему с Украиной, Россией и ООН. Акар уточнил, что «определенные продвижения» есть, но остается много технических особенностей. «В частности: как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы», — высказался он.

Материалы по теме:
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

Министр допустил, что Турция может организовать переговоры по данной теме. «Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается», — добавил он. Акар объяснил, что каждая из сторон хочет получить гарантии, а Анкара стремится создать атмосферу доверия.

Ранее Кремль предупредил, что незаконные ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Меркель объяснила неучастие в посредничестве на Украине
Франция стала участником международной программы освоения Луны
Оральный секс за рулем закончился аварией и травмой половых органов водителя
Инфекционист рассказал об опасности найденного у медведя паразита для людей
Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника понадеялась на его возвращение
В Турции высказались о вывозе зерна из черноморских портов
В МЧС напомнили о правилах использования небольших судов на воде
Школы Мелитополя перейдут на русский язык
Россиянка вернулась в любимый отель Турции и сравнила его с большим муравейником
В США указали на гибель «американской мечты»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.