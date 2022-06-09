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Миронов рассказал о состоянии сбитого его машиной курьера

Лидер СРЗП Миронов сообщил об операции пострадавшему в ДТП с его служебной машиной

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

У курьера, сбитого в центре Москвы служебной машиной лидера партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Сергея Миронова, сломана нога. О состоянии пострадавшего депутат сообщил во время пресс-подхода, видеозапись которого опубликована на портале «Дума ТВ».

По словам Миронова, в четверг, 9 июня, он навестил пострадавшего мужчину в больнице. Чиновник рассказал, что врачи рассматривают два варианта лечения курьера: либо наложить гипс на месяц, либо сделать в ближайшие два дня высокотехнологичную операцию. «Я договорился, что будет проведена эта операция», — заявил депутат.

Кроме того, Миронов объяснил, почему не вышел из машины после аварии. По его словам, он не хотел своим авторитетом помешать работать сотрудникам ГИБДД.

Об аварии на улице Сретенке с участием автомобиля Genesis с правительственными номерами и мигалкой стало известно 8 июня. Машина сбила курьера, который, сидя на велосипеде, пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. По словам свидетелей ДТП, сразу после аварии водитель Genesis скрутил с автомобиля номера и убрал мигалку. Позже выяснилось, что машина числится за депутатом Госдумы Мироновым. Он подтвердил, что находился в ней в момент происшествия.

Камеры наружного наблюдения на одном из зданий в районе ДТП зафиксировали момент столкновения автомобиля чиновника с курьером. На кадрах видно, что Genesis не успевает затормозить перед ехавшим по пешеходному переходу велосипедистом и сбивает его.

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Константин Лысяков
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