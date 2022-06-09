Бродячие собаки загрызли оленей, ламу и альпаку в российском зоопарке

Бродячие собаки загрызли оленей, ламу и альпаку в частном зоопарке в Астраханской области

В Астраханской области стая бродячих собак проникла на территорию частного зоопарка «Баба Фрося» в Камызякском районе и загрызла несколько редких животных. Об этом владелец учреждения Олег Никулин рассказал «Интерфаксу».

По его словам, рано утром собаки сделали подкоп под бетонным забором зоопарка и напали на живущих там животных. В результате были убиты два оленя, единственная в мире белоснежная до ресниц лама, а также альпака стоимостью около 400 тысяч рублей.

Прогнать дворняг удалось охраннику, который проснулся из-за шума. Сейчас работники зоопарка принимают меры, чтобы не допустить повторения инцидента: устанавливают дополнительное освещение, а также ищут подкопы вдоль забора. Кроме того, животных начали запирать на ночь в закрытых помещениях.

Никулин также заявил, что это не первое нападение бродячих собак в районе зоопарка: ранее стая из нескольких десятков животных загрызла стадо из 40 овец в близлежащем поселке.

«Детей местные жители уже боятся выпускать на улицы гулять. И никого не накажешь: местные власти в рамках полномочий отловили собак, стерилизовали, пометили бирками и отпустили. Это не мешает им нападать», — рассказал он.

В России бродячие собаки часто нападают на людей организованными стаями. В мае несколько бездомных дворняг покусали семилетнего мальчика в Бурятии. Ребенка доставили в больницу с рваными ранами. В январе под Астраханью агрессивные животные насмерть загрызли россиянина, который направлялся на работу.

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что одной из причин, по которой в российских городах появляются стаи бродячих животных, является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой. Он считает, что сократить количество бездомных животных поможет их стерилизация.