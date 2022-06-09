Россиянам дали совет по хранению валюты при введении банком комиссии

Экономист Григорьев счел выгодным снять валюту со счета при введении банком комиссии

При действующих ограничениях банкам невыгодно обслуживать валютные счета россиян. Поэтому некоторые финансовые организации вводят комиссию за обслуживание депозитов, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он дал совет, как хранить сбережения, чтобы не платить за это.

Самый простой способ сохранить накопления при введении комиссии — это снять деньги с банковского счета, утверждает экономист.

«Есть два варианта. Можно перенести эти деньги домой, потому что ситуация, когда мы храним деньги в банке и платим за депозит, носит абсурдный характер. Второй вариант — если у человека есть банковская ячейка, где можно хранить документы и драгоценности, можно переложить их туда. Ячейка — это платная услуга, если она уже используется, логично перенести деньги туда», — сказал он.

Платить банку за то, что вы храните там деньги — это нонсенс Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Если не хочется терять доход по депозиту, то валюту стоит конвертировать в рубли и положить под процент на счет в российской валюте, считает Владимир Григорьев.

«Несмотря на то, что ставки по сравнению с мартом снизились примерно в два раза, в некоторых банках они остаются относительно высокими, поэтому для консервативного вкладчика это имеет смысл. Но нужно четко понимать, что если человеку снова понадобится валюта, ему придется покупать дороже, чем он ее продал», — объяснил специалист.

Введение комиссии связано с тем, что в нынешней экономической ситуации банкам невыгодно хранить валюту, уверен Владимир Григорьев.

«Если в банке появляются деньги, он может их выдать только в качестве кредита. Валютные кредиты в России почти никто не берет, кроме импортеров. Депозиты в валюте есть, а кредитов нет, спрашивается, зачем это надо банку? До введения ограничений был более живой валютный рынок, на котором банк мог зарабатывать, покупая и продавая валюту. Сейчас он есть, но в силу специфики, резкого снижения активности на этом рынке он особого интереса уже не представляет. Получается, для банка эти деньги либо не приносят доход, либо приносят копеечный доход», — заключил экономист.

Ранее Райффайзенбанк объявил о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах в России с 30 июня. С 23 июня комиссию на валютные счета будет взимать и «Тинькофф».