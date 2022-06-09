Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам дали совет по хранению валюты при введении банком комиссии

Экономист Григорьев счел выгодным снять валюту со счета при введении банком комиссии

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

При действующих ограничениях банкам невыгодно обслуживать валютные счета россиян. Поэтому некоторые финансовые организации вводят комиссию за обслуживание депозитов, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Он дал совет, как хранить сбережения, чтобы не платить за это.

Самый простой способ сохранить накопления при введении комиссии — это снять деньги с банковского счета, утверждает экономист.

«Есть два варианта. Можно перенести эти деньги домой, потому что ситуация, когда мы храним деньги в банке и платим за депозит, носит абсурдный характер. Второй вариант — если у человека есть банковская ячейка, где можно хранить документы и драгоценности, можно переложить их туда. Ячейка — это платная услуга, если она уже используется, логично перенести деньги туда», — сказал он.

Платить банку за то, что вы храните там деньги — это нонсенс

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

Если не хочется терять доход по депозиту, то валюту стоит конвертировать в рубли и положить под процент на счет в российской валюте, считает Владимир Григорьев.

«Несмотря на то, что ставки по сравнению с мартом снизились примерно в два раза, в некоторых банках они остаются относительно высокими, поэтому для консервативного вкладчика это имеет смысл. Но нужно четко понимать, что если человеку снова понадобится валюта, ему придется покупать дороже, чем он ее продал», — объяснил специалист.

Материалы по теме:
Введение ЦБ отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц объяснили
Введение ЦБ отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц объяснили
31 мая 2022
Аналитик призвал не продавать наличную валюту
Аналитик призвал не продавать наличную валюту
4 июня 2022
Россияне рекордно избавились от валюты
Россияне рекордно избавились от валюты
8 июня 2022

Введение комиссии связано с тем, что в нынешней экономической ситуации банкам невыгодно хранить валюту, уверен Владимир Григорьев.

«Если в банке появляются деньги, он может их выдать только в качестве кредита. Валютные кредиты в России почти никто не берет, кроме импортеров. Депозиты в валюте есть, а кредитов нет, спрашивается, зачем это надо банку? До введения ограничений был более живой валютный рынок, на котором банк мог зарабатывать, покупая и продавая валюту. Сейчас он есть, но в силу специфики, резкого снижения активности на этом рынке он особого интереса уже не представляет. Получается, для банка эти деньги либо не приносят доход, либо приносят копеечный доход», — заключил экономист.

Ранее Райффайзенбанк объявил о введении комиссии за хранение средств на валютных счетах в России с 30 июня. С 23 июня комиссию на валютные счета будет взимать и «Тинькофф».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ
Россияне описали эмоции от ремонта жилья
Кремле рассказал об отключении поставок газа отказавшимся платить в рублях
Четырехкратный олимпийский чемпион из России обратился к Клебо
Сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд
В Совфеде оценили идею наказывать студентов-целевиков за плохие оценки
Подготовка «Макдоналдса» к открытию в московском ТЦ попала на видео
Россиянам дали совет по хранению валюты при введении банком комиссии
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов
Выдачу российских паспортов попросили организовать в Энергодаре и Бердянске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.