Россиянин получил срок за покушение на свою бабушку

В Хабаровском крае мужчина получил семь лет колонии за попытку убить пенсионерку ножом

В Хабаровском крае россиянин получил семь лет и два месяца колонии строгого режима за покушение на свою 90-летнюю бабушку. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 17 ноября мужчина поссорился с пожилой женщиной, набросился на нее и начал душить. Попытка убить пенсионерку не удалась, и злоумышленник схватил нож, которым нанес не менее пяти ударов в грудь своей жертвы. Женщина смогла выжить лишь благодаря вовремя подоспевшим на помощь очевидцам и вовремя оказанной медицинской помощи.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. «По уголовному делу следователями проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, в том числе ряд экспертиз, осмотры места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы случившегося, что позволило доказать вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления», — рассказали в СКР.

9 июня сообщалось, что жителя Красноярска заподозрили в убийстве 72-летней пенсионерки ради денег и техники.