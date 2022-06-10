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Употребление рыбы связали с раком кожи

В Университете Брауна связали потребление нежареной рыбы с высоким риском меланомы

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Ученые Университета Брауна в США показали, что у людей, которые съедают 300 граммов рыбы в неделю (42,8 грамма ежедневно), риск развития злокачественной меланомы был на 22 процента выше, чем у тех, кто потреблял в день всего 3,2 грамма. Об этом сообщается на сайте телеканала Sky News.

В исследовании приняли участие 491 367 взрослых в США в возрасте около 62 лет, которые указывали, как часто они ели жареную рыбу, нежареную рыбу и тунца по сравнению с предыдущим годом, а также размеры порций. Затем специалисты рассчитали частоту случаев рака кожи, развившихся за 15-летний период.

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У одного процента людей развилась злокачественная меланома, в то время как у 0,7 процента развилось предраковое состояние или меланома стадии 0. Хотя не было обнаружено существенной связи между употреблением в пищу жареной рыбы и раком кожи, ежедневное употребление 17,8 грамма нежареной рыбы было связано с более высоким риском злокачественной меланомы (на 18 процентов) и на 25 процентов более высоким риском появления предраковых клеток по сравнению с употреблением только 0,3 грамма. Люди, которые ежедневно потребляли 14,2 грамма тунца, также подвергались риску — он повышался на 20 процентов.

Авторы работы предполагают, что такие результаты объясняются наличием в рыбе таких загрязняющих веществ, как полихлорированные бифенилы, диоксины, мышьяк и ртуть. Однако возможно и то, что люди, которые потребляют больше нежареной рыбы или тунца, имеют другие привычки образа жизни, повышающие риск развития меланомы.

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Александр Еникеев
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