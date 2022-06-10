Легенда «Спартака» оценил нового главного тренера команды

Мостовой возмутился назначением 33-летнего испанца Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил нового главного тренера московской команды. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Легенда клуба возмутился назначением на пост 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. «Попадают люди просто посторонние. Кошмар какой-то», — поделился Мостовой. По мнению экс-футболиста, руководство красно-белых специально делает так, чтобы люди отказывались болеть за «Спартак» и ходить на стадион.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поприветствовал испанского специалиста и назвал его одним из самых многообещающих тренеров Европы. «Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — заключил он.

О назначении Абаскаля стало известно 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987-го по 1991-й. За это время он провел в составе красно-белых 106 матчей и забил 34 мяча. Вместе с командой он дважды становился чемпионом СССР.