Влияние новой ставки на рынок недвижимости оценили

Эксперт Сигал ожидает понижения банковских ставок по кредитованию

Понижение ключевой ставки повлияет на понижение банковских ставок по кредитованию. Уже сейчас можно наблюдать повышение активности на рынке недвижимости, сообщил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние новой ставки на рынок недвижимости.

Влияние ставки на недвижимость

10 июня Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку до 9,5 процента годовых. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина спрогнозировала постепенное оживление ипотеки на фоне понижения ставки.

Несомненно, понижение ключевой ставки спровоцирует понижение банковских ставок по кредитованию, в том числе ипотечному Павел Сигал вице-президент «Опоры России»

«Рынок недвижимости ожидает этих движений и уже сейчас оживает и реагирует на последние понижения ключевой ставки повышением активности. В том числе это касается вторички, где спрос показывает динамику плавного роста», — сообщил Павел Сигал.

Вице-президент «Опоры России» упомянул, что рынок недвижимости ожидает еще одно нововведение.

«Рынок недвижимости находится в ожидании анонсированного введения льготных условий ипотеки на вторичку», — сказал он.

Павел Сигал также оценил влияние снижения ключевой ставки на российскую экономику.

Подобная динамика плавного снижения ключевой ставки позитивно воздействует на экономику в целом и на все ее отрасли в частности, давая стабильность и предсказуемость всем рынкам, что определенно идет им на пользу Павел Сигал вице-президент «Опоры России»

Спрос и предложение

Стало известно, что московские девелоперы резко увеличили скидки на квартиры и апартаменты в новостройках. Максимальный размер дисконта на этот тип жилья вырос с 15 процентов в феврале до 24 процентов в начале июня.

Рост ипотечного кредитования в России после спада в апреле-мае спрогнозировали и в Минфине. По оценкам чиновников, к концу 2022 года объем кредитования в денежном выражении должен превысить показатели 2021-го. Поспособствовать этому, по мнению специалистов, должны субсидируемые программы и продление льготной ипотеки.

В мае 2022 года российские банки выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов — показатель оказался минимальным с февраля 2017 года. В общей сложности банки выдали ипотеки на сумму в 119,4 миллиарда рублей. В сравнении с апрелем 2022 года выдача в денежном выражении сократилась на 26,7 процента, а в количественном — на 36,7 процента.