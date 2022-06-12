Россиянам описали влияние VPN-сервисов на аккумулятор гаджетов

Эксперт Лукацкий заявил, что включенные VPN-сервисы «просаживают» аккумулятор гаджетов

Включенные виртуальные частные сети — VPN-сервисы — не вредят гаджетам, однако они немного «просаживают» зарядку. О таком влиянии рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По мнению специалиста, в определенных ситуациях россиянам стоит отключать VPN-сервисы. «С выключенным VPN нельзя зайти на какие-то зарубежные порталы, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN у вас не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты», — описал Лукацкий.

Также, по его словам, чтобы не приходилось постоянно включать и выключать VPN вручную, можно прибегнуть к использованию особой опции. Речь идет о функции разделения туннелей, когда пользователи указывают определенный белый или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен, уточнил специалист.

Ранее в компании ProtonVPN предупреждали, что сервис могут блокировать в России. До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщал, что в России не разрабатывают мер по введению ответственности за использование VPN-сервисов.