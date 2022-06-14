Появились кадры из обстрелянного ВСУ российского населенного пункта

Глава Брянской области Богомаз опубликовал кадры из обстрелянного ВСУ российского поселка

В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Глава Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Займище, входящего в городское поселение Клинцы.

Фотографии, которые появились в блоге губернатора, демонстрируют пробитые осколками снарядов стены жилых домов. На фасадах некоторых из них обрушилась кирпичная кладка.

Богомаз уточнил, что в результате обстрела ВСУ в поселке были повреждены 50 домов и пообещал помочь местным жителям с восстановлением зданий.

«После проведенных (экстренными службами) мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба», — пообещал глава региона.

Также он уточнил число пострадавших при обстреле.

Об обстреле Клинцов стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка. Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.

Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.