Появились кадры из обстрелянного ВСУ российского населенного пункта
Глава Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Займище, входящего в городское поселение Клинцы.
Фотографии, которые появились в блоге губернатора, демонстрируют пробитые осколками снарядов стены жилых домов. На фасадах некоторых из них обрушилась кирпичная кладка.
Богомаз уточнил, что в результате обстрела ВСУ в поселке были повреждены 50 домов и пообещал помочь местным жителям с восстановлением зданий.
«После проведенных (экстренными службами) мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба», — пообещал глава региона.
Также он уточнил число пострадавших при обстреле.
Об обстреле Клинцов стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка. Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.
Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.