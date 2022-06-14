Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры из обстрелянного ВСУ российского населенного пункта

Глава Брянской области Богомаз опубликовал кадры из обстрелянного ВСУ российского поселка
Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Глава Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Займище, входящего в городское поселение Клинцы.

Фотографии, которые появились в блоге губернатора, демонстрируют пробитые осколками снарядов стены жилых домов. На фасадах некоторых из них обрушилась кирпичная кладка.

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Богомаз уточнил, что в результате обстрела ВСУ в поселке были повреждены 50 домов и пообещал помочь местным жителям с восстановлением зданий.

«После проведенных (экстренными службами) мероприятий к работе приступит комиссия по оценке ущерба», — пообещал глава региона.

Также он уточнил число пострадавших при обстреле.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

Об обстреле Клинцов стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка. Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.

Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Комментарии отключены
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Решивший заказать проституток житель Подмосковья лишился почти миллиона рублей
В США заявили о «медвежьей услуге» Вашинтона Киеву
Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.