США будут направлять Украине по $ 1,5 млрд ежемесячно для поддержания работы правительства

США будут направлять Украине по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно для поддержания работы правительства, об этом решении сообщил первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, передает РИА Новости.

1,5 миллиарда долларов ежемесячно США будут направлять Украине для поддержания работы правительства

Он отметил, что миллиард долларов уже выделен на различные механизмы, новые поступления денежных средств планируются в течение 4-5 месяцев. Хоган уточнил, что поддержка властей в Киеве является одним из приоритетов администрации президента США Джо Байдена.

В мае Байден подписал документ о выделении 40 миллиардов долларов Украине. В рамках пакета помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. 2 июня стало известно, что часть средств также передадут для финансирования возможной продажи беспилотников и для обучения военных Украины их использованию.

9 июня посол США в Киеве Бриджит Бринк сообщила, что Киев уже получил первый миллиард долларов, 7,5 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время.

Чиновники США обеспокоены пропажей выделенных миллиардов

Чиновники США обеспокоились пропажей выделенных Украине миллиардов долларов и готовятся к мошенничествам и расточительству средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что огромные масштабы помощи и отсутствие надзорного органа со стороны Вашингтона и НАТО делают эту проблему вопросом времени. Как отметил генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко, средства, переданные Киеву, ожидает незавидная участь. Он указал, что американские власти не задумываются о последствиях и не учатся на ошибках Афганистана.

Даже если это подается как благородное дело, будут кражи. Будут выявлены неправомерные действия. Факты кумовства. Будут приняты бестолковые решения. Такова человеческая природа Джон Сопко генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана

Бывший сотрудник Пентагона Марк Кэнсиан завил, что для вероятного хищения выделенных Украине денег существуют предпосылки. Несмотря на начавшуюся работу служб надзора за украинской помощью, этого недостаточно, учитывая масштаб переданных Киеву средств.

Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта, и она никуда не исчезла после Марк Кэнсиан бывший сотрудник Пентагона

Ранее газета Politico сообщила, что Конгресс потребовал контроля над тысячами единиц оружия, которые США поставили в рамках военной помощи Украине. Бесконтрольные траты Пентагона станут причиной потери поддержки конгрессменов в отношении новых военных поставок.

Сенатор от штата Массачусетс и член Комитета по вооруженным силам США Элизабет Уоррен сообщила изданию, что контроль за вооружениями будет «критически важен как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование».

Глава Минобороны США Ллойд Остин признал, что власти США не обладают достаточным количеством ресурсов для отслеживания вооружений, которые передал Вашингтон в интересах Украины. Он отметил, что украинские власти знают о ситуациях, когда переданное оружие оказывается в руках противника, и сосредоточены на решении этих сложностей в логистике.

Пентагон призовет союзников продолжить военную поддержку Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы Украине в Европе, запланированной на следующей неделе, призовет союзников продолжить военную поддержку Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Он встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Ранее президент России Владимир Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок западного вооружения Киеву — по его мнению, это делается из желания затянуть конфликт на Украине. Глава государства также прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет для использования в ракетных системах. Он подчеркнул, России есть чем ответить.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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