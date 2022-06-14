В Совфеде высказались о страхе США по поводу антироссийских санкций

Сенатор Пушков заявил, что США не выдерживают своих санкций против РФ, но боятся признать

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказался о страхе Вашингтона по поводу антироссийских санкций. Он заявил, что США не выдерживают своих рестрикций, а попытка изолировать Россию дорого обходится Западу.

Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция России — ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу Алексей Пушков член Совета Федерации

По словам сенатора, Соединенные Штаты уже поняли ошибочность антироссийских ограничений, но боятся это признать. Поэтому в ход идут серые схемы против собственных рестрикций.

Таким образом Пушков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что США начали тайно подначивать компании увеличивать закупки российских удобрений. Однако, как говорится в материале, многие грузоотправители, банки и страховщики «воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила».

Поддержка антироссийских санкций в США снизилась

Директор Института демократии Патрик Бэшем заявил, что граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс меньше поддерживают антироссийские санкции и полагают, что властям следует сосредоточиться на внутренних проблемах, таких как рекордная инфляция и рост цен на топливо, передает РИА Новости.

На сегодняшний день американцы по-прежнему поддерживают Украину и критикуют Россию в данном конфликте, однако их поддержка конкретных антироссийских мер значительно снизилась Патрик Бэшем директор Института демократии

Аналитик указал, что в американском обществе наступил раскол по вопросу целесообразности дальнейшего санкционного давления на Россию. Он напомнил о неоднозначной реакции на выделение Киеву нового пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов.

По словам Бэшема, финансовая ситуация в США становится менее стабильной, население опасается, что рост инфляции и перебои в цепочках поставок могут обернуться неконтролируемым кризисом.

Директор института демократии указал, что неспособность Вашингтона повлиять на ситуацию вокруг Украины вызывает нервозность у американцев, а осознание экономических издержек страны вызывает раздражение.

Наиболее успешными кандидатами на промежуточных выборах в конгресс, а возможно, и в 2024 году, будут те, кто искренне будут позиционировать себя как патриотически настроенные националисты, которые будут делать то, что они считают лучшим для Америки — вне зависимости от того, поддерживают ли их действия иностранные правительства или международные институты Патрик Бэшем директор Института демократии

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден имеет низкие шансы на переизбрание из-за возраста и проблем со здоровьем. Об этом в статье для The American Conservative заявил редактор-основатель журнала Патрик Дж. Бьюкенен.

По его словам, американский лидер оказался в сложной ситуации, а Демократическая партия рискует проиграть промежуточные выборы. Граждане недовольны высокой инфляцией, повышением процентных ставок, миграционным кризисом на южных границах и ростом преступности, обвиняя в этом Белый дом.

По итогам мая годовая инфляция в США неожиданно разогналась до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Потребительские цены выросли на один процент в мае с учетом сезонных колебаний после повышения на 0,3 процента в апреле. Больше всего инфляция ударила по секторам недвижимости, транспорта и продовольствия.

Администрация президента США называет инфляцию «подорожанием [президента России Владимира] Путина», отмечая, что беспрецедентное повышение цен в стране стало последствием кризиса на Украине.

В то же время Байден 1 июня официально объявил о выделении 40 миллиардов долларов Украине. В рамках пакета помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. 2 июня стало известно, что часть средств также передадут для финансирования возможной продажи беспилотников и для обучения военных Украины их использованию.

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