Предложение отозвать признание независимости трех стран оценили

Политолог Лепехин считает, что России объявлена экономическая и гибридная война

Предложение отозвать признание независимости нескольких постсоветских стран: Латвии, Эстонии и Украины — разумное. России объявлена экономическая и гибридная война, которую эти страны поддерживают. Так в разговоре с «Лентой.ру» это предложение оценил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

«Ликвидация угроз»

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров ранее сообщил, что Россия в будущем может отозвать признание независимости у Латвии, Эстонии и Украины. По его мнению, цель таких действий — ликвидация угроз, которые исходят из этих постсоветских стран. Признание независимости бывших республик Советского Союза, проводящих миролюбивую политику, пересмотрено не будет, добавил Федоров.

Абсолютно разумное предложение, учитывая, что России объявлена война, которая ведется разными способами, включая поставку вооружений Владимир Лепехин политолог

«Другое дело, я сомневаюсь, что наше руководство на это пойдет. Потому что оно по-прежнему не хочет ссориться с Западом. Федоров понимает, что это нереально. Поэтому, конечно, предложение популистское», — считает Лепехин.

Политолог уверен, что показать возможную перспективу для стран, которые разворачивают войну с Россией, необходимо.

«Позиция России по поводу отмены статуса необходима, чтобы руководители этих стран беспокоились по поводу своего будущего», — заявил он.

Беспокойство за будущее

Владимир Лепехин считает, что идею Федорова можно распространить не только на постсоветские страны.

Прежде всего предложение можно распространить на Польшу и Румынию Владимир Лепехин политолог

«Эти страны напрашиваются на очень серьезный конфликт с Россией по своей инициативе. Румыния претендует на территорию Молдовы и угрожает безопасности Приднестровской Республики. Польша претендует на территорию Украины, угрожая русскоязычному населению Украины. Россия может ответить этим странам и наказать их за экспансию пространства жизненных интересов России, чтобы руководители этих стран беспокоились по поводу будущего», — заключил он.

Литва

Ранее депутат Федоров уже внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Депутат объяснил, что идея лишить Литву независимости позволит «навести порядок» в правовом поле и установить «прозрачные отношения со всем миром». Парламентарий отметил, что Госсовет принимал решение о признании независимости республики незаконно, он не имел права лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории.

В Литве уже отреагировали на предложение. Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис заявил, что если Государственная Дума России отменит постановление о признании независимости Литвы, та расторгнет Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребует вернуть Смоленск. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал закон об отмене независимости страны прямой угрозой.