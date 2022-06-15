На Украине возбудили дело против директора вещания RT

Офис генпрокурора Украины возбудил дело против директора вещания канала RT

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против директора вещания российского телеканала RT. Об этом сообщает РИА Новости.

«По данным следствия, директор вещания телеканала RT, являясь публичным лицом, имеющим влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя», — рассказали в офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что против директора вещания RT возбудили уголовное дело по статьям за публичные призывы к геноциду и свержение конституционного строя.

Имя подозреваемого представители офиса генпрокурора не назвали.

Директором вещания RT сегодня является журналист Антон Красовский. В мае его аккаунт на видеохостинге YouTube был заблокирован. Причину введения ограничений представители сервиса не назвали.

В марте Красовский попал в санкционный список Великобритании. Перед этим в отношении журналиста ввел санкции Евросоюз.