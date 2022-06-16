Тренер из США оценил влияние реформ ISU на российское фигурное катание

Американский тренер Арутюнян заявил, что реформы ISU не убьют российское фигурное катание

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил влияние новых правил Международного союза конькобежцев (ISU) на российское фигурное катание. Его слова передает РИА Новости.

«Разговоры о том, что эти реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. У российского фигурного катания такой потенциал, что всегда найдут способ адаптироваться к любым правилам», — заявил специалист. Он отметил, что в большей степени нововведения повлияют на функционеров, в меньшей — на тренеров.

7 июня ISU принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет. Также было уменьшено количество компонентов во второй оценке выступления фигуристов с пяти до трех.

ISU продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение будет действовать до дальнейшего особого уведомления совета, либо конгресса организации. Ранее из-за санкций ISU фигуристы пропустили взрослый и юниорский чемпионаты мира.