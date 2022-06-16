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Тренер из США оценил влияние реформ ISU на российское фигурное катание

Американский тренер Арутюнян заявил, что реформы ISU не убьют российское фигурное катание
Рафаэль Арутюнян

Рафаэль Арутюнян. Фото: Harry How / Getty Images

Американский тренер Рафаэль Арутюнян оценил влияние новых правил Международного союза конькобежцев (ISU) на российское фигурное катание. Его слова передает РИА Новости.

«Разговоры о том, что эти реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. У российского фигурного катания такой потенциал, что всегда найдут способ адаптироваться к любым правилам», — заявил специалист. Он отметил, что в большей степени нововведения повлияют на функционеров, в меньшей — на тренеров.

7 июня ISU принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет. Также было уменьшено количество компонентов во второй оценке выступления фигуристов с пяти до трех.

ISU продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение будет действовать до дальнейшего особого уведомления совета, либо конгресса организации. Ранее из-за санкций ISU фигуристы пропустили взрослый и юниорский чемпионаты мира.

Дарья Коршунова
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