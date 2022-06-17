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В Британии скандал в гимнастике объяснили связью с СССР

Юрист Уайт объяснила скандал в британской гимнастике использованием советских методик

Фото: Shutterstock

Британский юрист Энн Уайт объяснила, что жестокость местных тренеров по отношению к гимнасткам может быть связана с использованием советских методик преподавания. Выдержки из ее отчета приводит РИА Новости.

Юрист обратила внимание на то, что начиная с 1980-х в стране господствовало утверждение, что тренеры из СССР приносят результат. При этом она посчитала, что советским специалистам не хватало навыков межличностного общения. По мнению Уайт, Федерация гимнастики Великобритании (British Gymnastics) создала культуру, в которой спортсменок морили голодом, унижали и оскорбляли.

Свои выводы юрист опубликовала в 306-страничном отчете, который представляет собой «всестороннее и широкомасштабное расследование обвинений» в жестоком обращении к спортсменкам со стороны тренеров. В документе рассмотрены свидетельства почти 400 человек.

15 июня около 40 британских спортсменок подали иски к руководству British Gymnastics, в которых заявили о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров. В настоящее время проводится расследование на всех уровнях руководства.

Анастасия Борисова
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