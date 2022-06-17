«Макдоналдс» уклонился от уплаты налогов

«Макдоналдс» выплатит 1,25 миллиарда евро из-за уклонений от уплаты налогов во Франции

Корпорация «Макдоналдс» согласилась выплатить 1,25 миллиарда евро для урегулирования расследований во Франции, где сеть обвинили в уклонении от уплаты налогов, пишет Bloomberg.

Профсоюзы пожаловались французским властям и чиновникам Европейского союза на несправедливое перераспределение прибыли компании.

16 мая «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. 19 мая определился новый владелец российской сети ресторанов — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Российский приемник американской сети ресторанов называется «Вкусно и точка».

На территории страны планируется открывать до 80 новых ресторанов сети в неделю. Первый открылся в Москве 12 июня. Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.