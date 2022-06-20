Стало известно о состоянии пострадавших при ударе по буровым установкам в Крыму

Минздрав Крыма заявил, что пострадавшие из-за удара по буровым установкам получили ожоги

Пострадавшие при ударе украинских военных по буровым установкам «Черноморнефтегаза» сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому. Его комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что большинство пострадавших получили ожоги. «Вылетела бригады санавиации, пациенты будут переведены в ожоговое отделение 6-й больницы скорой помощи Симферополя. Состояние средней степени тяжести», — пояснил Скорупский.

По его данным, сейчас пострадавшие находятся в медучреждении Черноморского района Крыма.

Накануне депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил об ответе России на атаку Украины на «Черноморнефтегаз».

По словам парламентария, буровые платформы, подвергшиеся украинской атаке, находятся в районе острова Змеиный.

Удар был нанесен в понедельник, 20 июня. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате пострадали три человека, еще несколько рабочих пропали.