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Тарасова оценила решение Загитовой провести боксерский бой

Татьяна Тарасова заявила, что за Алину Загитову в боксе переживать нечего

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой провести боксерский поединок. Об этом сообщает Sport24.

«А что, до Загитовой в этих боях никто не принимал участие? Она, что ли, первая, кто будет участвовать в этом шоу? Да, Алина хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за нее бояться?» — заявила Тарасова. За другими подробностями тренер предложила обратиться к самой фигуристке или ее тренеру Этери Тутберидзе.

Ранее на решение Загитовой попробовать силы в новом виде спорта отреагировал боксер Григорий Дрозд. Желание фигуристки вызвало у него недоумение.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Имя соперницы 20-летней спортсменки станет известно позже. Россиянка приостановила карьеру фигуристки в декабре 2019-го.

Алексей Гусев
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