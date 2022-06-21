Тарасова оценила решение Загитовой провести боксерский бой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой провести боксерский поединок. Об этом сообщает Sport24.
«А что, до Загитовой в этих боях никто не принимал участие? Она, что ли, первая, кто будет участвовать в этом шоу? Да, Алина хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за нее бояться?» — заявила Тарасова. За другими подробностями тренер предложила обратиться к самой фигуристке или ее тренеру Этери Тутберидзе.
Ранее на решение Загитовой попробовать силы в новом виде спорта отреагировал боксер Григорий Дрозд. Желание фигуристки вызвало у него недоумение.
О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Имя соперницы 20-летней спортсменки станет известно позже. Россиянка приостановила карьеру фигуристки в декабре 2019-го.