NYT: США пересекли черту на Украине и противостоят России под предлогом помощи Киеву

Участие США в конфликте на Украине все меньше напоминает просто помощь и все больше похоже на действия Вашингтона в ходе конфликта в Йемене. Об этом пишет эксперт Бонни Кристиан в The New York Times.

В материале американской газеты говорится о том, что Вашингтон «пересек черту в Йемене, а то, что США делали в Йемене, очень похоже на то, что они делают на Украине». Эксперт отмечает, что поддержка властями США Киева вышла за рамки. Она почеркнула, что о сильной вовлеченности Вашингтона свидетельствует выделение Украине десятков миллиардов долларов, отправка ВСУ ракетных установок и передача украинскому генштабу развединформации.

Затяжной конфликт

США и их союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как Вашингтон пытается за счет увеличения военной помощи Киеву не допустить успеха России и одновременно старается смягчить последствия нынешнего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. На это указала The Washington Post.

В публикации американского издания говорится о том, что решение поставлять Киеву все более передовые вооружения, способные наносить удары вглубь России, отражает готовность Запада идти на риск непреднамеренной эскалации с Россией. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер рассказал, что тупиковая ситуация в конфликте ставит США перед жестким выбором: либо продолжать оказывать помощь Украине и сохранять статус-кво, чреватый разрушительными последствиями, либо прекратить поддержку и позволить Москве добиться успеха.

Заокеанские плацдармы

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что создание угроз для России на Украине сравнимо с тем, как если бы РФ создала антиамериканский плацдарм в Мексике. «Кроме того, начали создавать на Украине такой антироссийский плацдарм. Ну-ка попробуйте, мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь там, на границах с Соединенными Штатами, в Мексике», — порассуждал Путин. Он также напомнил, что Россия в свое время убрала свои военные базы с Кубы, но Запад, по его словам, на это даже не смотрит, а создает угрозы для Москвы.

В ходе выступления глава государства также обвинил Запад в том, что он относится к другим странам как к колониям и заднему двору. Путин также указал, что Запад нарушает суверенитет других стран, и напомнил о бомбежках Югославии, операциях в Сирии, Ливии и Ираке.

Пути для нормализации отношений

Способом улучшения отношений Москвы и Вашингтона может стать только отказ США от гегемонизма и понимание самостоятельности России. С таким заявлением выступил официальный представитель президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия никогда не будет ничьим вассалом. При этом в Кремле подчеркивали, что суверенность никоим образом не означает изоляцию.

С критикой гегемонизма США выступает и Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают безопасность и мир на всей планете.

Ранее в Кремле отметили, что США не стали внимать предложениям России по безопасности, и это стало триггером для принятия решения о проведении специальной военной операции на Украине и в Донбассе.