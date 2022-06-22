Российский директор «Челси» покинула клуб
Директор «Челси» россиянка Марина Грановская покинула клуб. Объявление о смене руководства опубликовано на сайте лондонской команды.
Должность Грановской временно будет занимать новый владелец команды Тодд Боэли. Однако россиянка продолжит помогать «Челси» в течение летнего трансферного окна. «Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — прокомментировал изменения в руководстве Боэли.
26 мая стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович, владевший «Челси» с 2003 года, продал команду консорциуму Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.
В ноябре 2021-го итальянское издание Tuttosport признало Грановскую, которая стала директором команды в 2013 году, лучшим футбольным менеджером 2021 года в Европе. Учредители премии отметили заслуги россиянки в победе «Челси» в Лиге чемпионов-2020/2021.