Российский директор «Челси» покинула клуб

Лондонский «Челси» объявил об уходе российского директора клуба Марины Грановской

Директор «Челси» россиянка Марина Грановская покинула клуб. Объявление о смене руководства опубликовано на сайте лондонской команды.

Должность Грановской временно будет занимать новый владелец команды Тодд Боэли. Однако россиянка продолжит помогать «Челси» в течение летнего трансферного окна. «Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — прокомментировал изменения в руководстве Боэли.

26 мая стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович, владевший «Челси» с 2003 года, продал команду консорциуму Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

В ноябре 2021-го итальянское издание Tuttosport признало Грановскую, которая стала директором команды в 2013 году, лучшим футбольным менеджером 2021 года в Европе. Учредители премии отметили заслуги россиянки в победе «Челси» в Лиге чемпионов-2020/2021.