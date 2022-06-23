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Спорт

Футбольное «Динамо» задумалось о привлечении Овечкина к игре за команду

Александр Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» в товарищеском матче

Фото: HC Dynamo Moscow / Globallookpress.com

Московский футбольный клуб «Динамо» задумался о привлечении российского форварда команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина к игре за бело-голубых в товарищеском матче. Об этом РИА Новости сообщила пресс-атташе столичного клуба Полина Лысенко.

36-летний хоккеист может сыграть в выставочном поединке против «Амкала». Встреча пройдет в субботу, 25 июня, на «ВТБ Арене» в Москве.

«Амкал» — любительский футбольный клуб, составленный из блогеров и киберспортсменов. Команда участвует в любительских турнирах и проводит товарищеские матчи.

14 мая «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли со счетом в серии 2-4. После этого Овечкин вернулся в Россию. Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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