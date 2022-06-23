Россиянам назвали опасный для глаз цвет линз солнцезащитных очков

Офтальмолог Агеев назвал красные и синие линзы очков опасными для глаз

Врач-офтальмолог Владимир Агеев назвал россиянам цвет линз солнцезащитных очков, которые представляют опасность для глаз. О том, как вредят окрашенные линзы, эксперт рассказал «Газете.ру».

Владимир Агеев назвал худшим выбором очки с красными, синими и зелеными линзами. По его словам, они настолько нарушают цветопередачу, что через некоторое время человек перестанет нормально воспринимать предметы и пространство.

«Длительное использование красных линз чревато перенапряжением глазных мышц: глаза быстро устают, начинает болеть голова, человек чувствует себя разбитым. Красный цвет плохо влияет не только на сами глаза, но и на нервную систему. Такие стекла могут вызвать быстрое переутомление или, наоборот, сделать человека раздражительным и агрессивным», — объясняет врач.

Также офтальмолог посоветовал отказаться от покупки очков с синими и зелеными линзами. «По сравнению с красными стеклами они меньше нагружают нервную систему, но все равно вредны для глаз. Такие линзы пропускают солнечные лучи синего спектра, что крайне вредно для сетчатки глаза. Кроме того, синие стекла мешают формированию корректной цветопередачи», — уточняет Владимир Агеев.

Эксперт обратил внимание на то, что многие считают полезными желтые или оранжевые линзы, однако это верно лишь отчасти.

«Они помогают лучше видеть в плохую погоду, когда на улице дождь или туман, улучшают контрастность и глубину объемного восприятия объектов. Поэтому такие очки пользуются популярностью у водителей и велосипедистов. Однако с медицинской точки зрения желтые линзы не полезны. В солнечную погоду они слепят глаза, из-за чего повышается внутриглазное давление», — конкретизировал офтальмолог.

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