Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам назвали опасный для глаз цвет линз солнцезащитных очков

Офтальмолог Агеев назвал красные и синие линзы очков опасными для глаз

Фото: S L / Unsplash

Врач-офтальмолог Владимир Агеев назвал россиянам цвет линз солнцезащитных очков, которые представляют опасность для глаз. О том, как вредят окрашенные линзы, эксперт рассказал «Газете.ру».

Владимир Агеев назвал худшим выбором очки с красными, синими и зелеными линзами. По его словам, они настолько нарушают цветопередачу, что через некоторое время человек перестанет нормально воспринимать предметы и пространство.

«Длительное использование красных линз чревато перенапряжением глазных мышц: глаза быстро устают, начинает болеть голова, человек чувствует себя разбитым. Красный цвет плохо влияет не только на сами глаза, но и на нервную систему. Такие стекла могут вызвать быстрое переутомление или, наоборот, сделать человека раздражительным и агрессивным», — объясняет врач.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Также офтальмолог посоветовал отказаться от покупки очков с синими и зелеными линзами. «По сравнению с красными стеклами они меньше нагружают нервную систему, но все равно вредны для глаз. Такие линзы пропускают солнечные лучи синего спектра, что крайне вредно для сетчатки глаза. Кроме того, синие стекла мешают формированию корректной цветопередачи», — уточняет Владимир Агеев.

Эксперт обратил внимание на то, что многие считают полезными желтые или оранжевые линзы, однако это верно лишь отчасти.

«Они помогают лучше видеть в плохую погоду, когда на улице дождь или туман, улучшают контрастность и глубину объемного восприятия объектов. Поэтому такие очки пользуются популярностью у водителей и велосипедистов. Однако с медицинской точки зрения желтые линзы не полезны. В солнечную погоду они слепят глаза, из-за чего повышается внутриглазное давление», — конкретизировал офтальмолог.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов назвал ухудшение зрения первым признаком опасной болезни. По его словам, ухудшение или внезапная потеря зрения вплоть до полной слепоты может говорить о рассеянном склерозе, в остальном не выдающем себя.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Минюст Украины подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации
В Подмосковье приверженцу «воровских понятий» предъявили экстремизм
Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса
Россиянам назвали опасный для глаз цвет линз солнцезащитных очков
США обвинили Россию в поставках удобрений по заниженным ценам
Женщина застрелила забравшегося в ее спальню соседа
Во Франции уточнили ситуацию с импортом российского газа
Лжесотрудник ФСБ убедил россиянина перевести ему на счет 1,7 миллиона рублей
Раскрыта динамика цен на «вторичку» в крупных городах России
Балтийский флот получил новый буксир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.