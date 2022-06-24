Лежащие на дороге пассажиры сгоревшего в центре Москвы Mercedes попали на видео

Появились кадры c лежащими на дороге пассажирами сгоревшего в ДТП в центре Москвы Mercedes

В социальных сетях появились кадры первых секунд после ДТП в районе Зубовского бульвара в центре Москвы, где автомобиль Mercedes врезался в здание, воспламенился и сгорел. Видео опубликовано в сообществе «Москва на дорогах | ДТП Москвы» во «ВКонтакте».

На публикуемых очевидцами кадрах видно лежащих на дороге пассажиров автомобиля — их вынесли из горящего Mercedes и положили на дорогу.

Всего в машине находились восемь человек. Двое из них сгорели заживо, еще шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

О ДТП стало известно утром 24 июня. На попавшем в ДТП Mercedes не было номеров. По предварительной информации, группа молодых людей возвращалась с застолья.

Возможным виновником смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в центре Москвы оказался 24-летний приезжий из Ставрополя.