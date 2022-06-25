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Спад популярности лыжных гонок в Норвегии связали с отстранением россиян

Чемпионка ОИ Степанова сочла, что без россиян популярность лыжных гонок в Норвегии упадет

Фото: Shutterstock

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова связала спад популярности лыжных гонок в Норвегии с отстранением российских спортсменов. Об этом она порассуждала в своем Telegram-канале.

«Одна из основных ваших проблем — потенциальное отсутствие главных соперников на международных стартах. Если сейчас плохо смотрят лыжные гонки — то кто же смотреть будет, если там не будет [россиян Александра] Большунова, [Натальи] Непряевой, [Сергея] Устюгова и [Юлии] Ступак? Да и меня с моей привычкой комментировать слова и поступки норвежцев», — заявила она. Степанова отметила, что норвежские СМИ годами делали россиян главными оппонентами норвежцев и использовали это противостояние в своих материалах. Чемпионка Игр в Пекине сочла, что из-за недопуска российских атлетов популярность лыжных гонок в Норвегии упадет еще на 25 процентов.

Ранее норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что использует фотографии Большунова для мотивации спортсменов. Специалист подчеркнул, что россиянин был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. По словам тренера, без фото Большунова спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

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