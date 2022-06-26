В ЛНР сообщили о взятии в плен 70 бойцов ВСУ на заводе «Азот» в Северодонецке

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что 70 бойцов ВСУ взяты в плен на заводе «Азот»

До 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были взяты в плен на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

«Во-первых, там достаточно много ликвидировано. Там велись достаточно активно штурмовые действия, часть из них попыталась пробиться в сторону Северского Донца, какая-то часть смогла уйти. В плен получилось забрать не так много, где-то в районе 50-70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные», — рассказал он в эфире «Соловьев Live».

26 июня стало известно, что эвакуацию людей с территории завода «Азот» пришлось приостановить, поскольку военные ВСУ устроили обстрел промышленной зоны. Отмечалось, что все временно вынужденные остаться на территории завода мирные жители находятся в безопасности.

Ранее Мирошник заявил, что люди, вышедшие из убежищ на территории завода «Азот», сообщили об оставшихся на предприятии сотнях мирных жителей. Он добавил, что на территории «Азота» установлено много ловушек и растяжек, с которыми работаю саперы ЛНР.

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