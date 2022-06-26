Джокович высказался о возможном пропуске US Open

Джокович заявил, что возможный пропуск US Open дополнительно мотивирует его на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном пропуске турнира US Open. Его слова передает издание StraitsTimes.

Джокович заявил, что не планирует вакцинироваться от коронавируса для участия в соревновании. «Исходя из того, какие правила сейчас действуют, мне запрещен въезд в США. И это дополнительная мотивация хорошо выступить здесь, на Уимблдоне», — отметил теннисист.

В марте Джокович был вынужден сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. «Хотя я автоматически попал в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать», — поделился 34-летний теннисист. Сербу запретили въезд в страну из-за отказа вакцинироваться.

В январе Джокович по той же причине не смог принять участие в Australian Open. Прошлогодний победитель турнира был выдворен из Австралии перед стартом соревнований. Проблемы с властями возникли на фоне того, что в визу сербского спортсмена не было предусмотрено внесение данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса.