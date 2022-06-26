Названы последствия отказа Литвы идти на компромисс по транзиту в Калининград

Политолог Шипилин считает, что отказ Литвы идти на компромисс срежиссирован США

Заявление Литвы об отказе идти на компромисс с Россией вызвано желанием и влиянием не Европы, а США. Президент Литвы идет на конфликт только потому, что понимает, что в составе военного альянса он смог бы противостоять России, считает политический аналитик Павел Шипилин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия отказа Литвы идти на компромисс.

«Приказ американцев»

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался от компромисса с Россией по вопросам транзита в Калининград. Он заявил, что о коридорах не может идти речи, страна намерена соблюдать введенные Европейским союзом (ЕС) санкции.

Литва абсолютно несамостоятельное государство, которое не может принимать решения по объективным причинам: она слишком мала, слишком слаба. Противостоять России она может только в составе военного альянса Павел Шипилин политолог

«Науседа — человек абсолютно подневольный. Он говорит не его слова и даже не слова Евросоюза, это приказ американцев. Американцам сегодня нужны такие точки разрыва, желательно по всей Европе или хотя бы с восточной стороны для того, чтобы решить свои проблемы», — убежден Шипилин.

Политолог считает, что если Россия решит прорубить Сувалский коридор, то это будет на руку американцам. «Потому что это создаст напряжение в Восточной Европе. Европейцы будут вынуждены реагировать. Они это прекрасно понимают и уговаривают Литву отступить», — сказал он.

Ответные меры

Павел Шипилин полагает, что мировое сообщество понимает, что Россия не будет мириться с блокировкой Калининграда и предпримет ответные действия.

«Сейчас будут использоваться жесткие экономические меры противодействия. Мы прекрасно понимаем, что нас втягивают в конфликт, отчаянно сопротивляемся этому втягиванию. Но с блокировкой Калининграда мы мириться не cможем», — считает политолог.

Военный конфликт в Европе не нужен никому, кроме американцев Павел Шипилин политолог

«Игра в благородного рыцаря»

Павел Шипилин сообщил, что представитель Пентагона предложил временно ограничить права Литвы в рамках членства в НАТО из-за блокировки Вильнюсом транзита в Калининградскую область. При этом политолог убежден, что заявление не стоит расценивать всерьез.

«Предложение представителя Пентагона — это такие игры, которые должны показать миру, что США не имеют к этому отношения, но в случае чего придут на помощь. Игра в благородного рыцаря», — заключил он.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов.

В российском МИД потребовали эти ограничения отменить и предупредили, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут лежать в практической, а не в дипломатической плоскости.