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Петр Ян захотел подраться с чемпионом UFC

Российский боец Петр Ян захотел подраться с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Фигейреду

Фото: John Locher / AP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян, выступающий в легчайшем весе, захотел подраться с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Об этом «Матч ТВ» сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Потенциальный соперник россиянина — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. «Как мы видим, все топы легчайшего веса заняты, но ходят слухи, что чемпион наилегчайшего веса Дейвисон Фигейреду может подняться на категорию выше, их бой с Петром вполне возможен. И мы его будем просить», — заявил Абдрахманов.

Ранее Ян бросил вызов Генри Сехудо, который ранее объявил о возобновлении карьеры, и получил ответ. Американец призвал россиянина вернуться в Дагестан и больше изучать борьбу. «Думаешь, олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону UFC интересно драться с убогими претендентами? Могу разве что дать тебе скидку на свои мастер-классы», — написал Сехудо.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением. Всего в активе россиянина 16 побед при трех поражениях в MMA.

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