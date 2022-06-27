В России оценили шансы осужденной в Белоруссии Сапеги на помилование

Депутат Бутина назвала справедливым возможное помилование Сапеги

Решение о помиловании в отношении осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги будет принимать лично президент республики Александр Лукашенко, так как прошение подается на его имя, рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила шансы на помилование.

Ранее Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет лишения свободы, обратилась к президенту Белоруссии с соответствующим прошением.

Я думаю, что такие шансы вполне есть. В этом случае Софья будет депортирована на родину, в страну гражданства, то есть Россию, и если это будет помилование, то никаких дальнейших взаимодействий с правоохранительной системой России ей предпринимать уже не придется — это не процедура трансфера или перевода заключенного для отбытия наказания, поэтому на этом, в общем-то, ее история будет закрыта Мария Бутина депутат Госдумы

По мнению Бутиной, дать Сапеге второй шанс было бы справедливо, так как она еще совсем юна. «Понятно, что она совершила очень серьезный проступок в своей жизни, надеюсь, она это осознала и такого больше никогда не будет», — отметила депутат.

6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил 24-лентюю Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Россиянку обвинили в публикации в Telegram-канале данных белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Ее также обязали выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в бюджет республики.

Лукашенко ранее заявлял, что считает возможным передать Сапегу России. При этом адвокат оценил ее шансы на помилование как достаточно высокие.