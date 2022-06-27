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Спорт

Третьяк отреагировал на запрет привозить в Россию Кубок Стэнли

Третьяк назвал невозможным путешествие Кубка Стэнли в Россию в этом году
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин. Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить российским игрокам привозить на родину Кубок Стэнли. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Переговоры ФХР с НХЛ о путешествии Кубка Стэнли в Россию? Мне тяжело сказать. В этом году, я думаю, это невозможно. Если НХЛ так решили, их не переубедишь», — заявил Третьяк. Он добавил, что НХЛ редко меняет свои правила.

О запрете НХЛ стало известно 16 июня. В лиге добавили, что в будущем игроки могут получить возможность привезти трофей на родину. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал произошедшее маразмом.

В финале Кубка Стэнли в нынешнем сезоне победил «Колорадо Эвеланш», в составе которого играет российский нападающий Валерий Ничушкин. Согласно традиции, каждый хоккеист завоевавшей трофей команды может на один день привезти его в родной город.

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