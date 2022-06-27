В Азии рекордно подорожал уголь

Партия угля из Азии в Европу была продана за рекордную сумму в 421 доллар за тонну

Глобальная нехватка топлива привела к тому, что уголь в Азии подорожал до рекордного уровня, угрожая увеличить счета за электроэнергию и усугубить проблемы с инфляцией, пишет Bloomberg.

Партия угля из азиатского региона с доставкой в Европу была продана за 421 доллар за тонну 24 июня, что стало рекордом для рынка этого региона.

Производители электроэнергии в Азии и Европе спешат обеспечить дополнительные поставки угля в качестве замены сокращающимся запасам газа. Более жаркая, чем обычно, погода на севере Китая тоже подталкивает спрос на электроэнергию к рекордно высокому уровню, увеличивая потребление угля.

Что касается Европы, то с начала 2022 года она импортировала угля из Южной Африки на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год. Германия и Австрия заявили, что пережить энергетический кризис им поможет увеличение угольной генерации.

Между тем Россия не смогла перенаправить свой уголь из Европы в Азию. Его экспорт в марте сократился на 5 процентов в годовом выражении, а в первом квартале — на 2,2 процента.