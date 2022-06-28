Аналитик оценил план стран G7 запретить импорт золота из России

Аналитик Джиоев заявил о фактическом эмбарго G7 российского золота с марта 2022 года

В 2021 году российские золотодобытчики отправили на экспорт чуть больше 300 тонн золота, из них почти 90 процентов в Великобританию. При прочих равных условиях эмбарго российского золота странами G7 означало бы потерю главного покупателя, однако тут есть некоторые нюансы, считает аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев. План по новым ограничениям против России специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Reuters сообщил о планах лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России. По словам источника издания, лидеры стран должны выступить с соответствующим объявлением на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня. Намерения «семерки» подтвердил президент США Джо Байден.

Во-первых, в начале марта Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов лишила российские аффинажные заводы статуса надежного поставщика, что фактически уже тогда прекратило экспорт новых золотых слитков в Великобританию, отметил аналитик.

Таким образом, планируемый отказ стран G7 от импорта российского золота является скорее формализацией сложившейся ситуации Александр Джиоев аналитик

«Второй нюанс: с большой долей вероятности экспортируемое в Великобританию золото впоследствии продавалось в третьи страны на LME [Лондонской бирже металлов] — то есть отказ Великобритании от импорта российского золота, скорее всего, приведет к тому, что оно будет направляться напрямую к конечным покупателям», — поделился Джиоев.

Так как эмбарго распространяется на новые золотые слитки, с уже накопленными резервами, по его словам, ничего не случится – их можно будет свободно продавать любому контрагенту.

Кроме того, эмбарго на российское золото вряд ли повлияет на мировые цены на этот металл. «Ответ на этот вопрос уже отражен в долларовых ценах на золото – фактически эмбарго российского золота в страны G7 действует с марта, а цена на него при этом практически никак не изменилась», — уточнил аналитик.

Комментируя планы G7, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что рынок драгметаллов «достаточно большой, объемный и очень разнообразный», и золото из России будет продаваться тем странам, где оно более востребовано и где более комфортные и законные экономические режимы.

