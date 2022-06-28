Девушку обвинили в краже денег соотечественников из-за пластики носа

Британка Оливия Элисон бесплатно сделала пластику носа и подверглась критике в сети

Британка захотела бесплатно сделать пластику носа из-за проблем со здоровьем и подверглась критике со стороны соотечественников в соцсетях. Соответствующий ролик и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя жительница Бирмингема Оливия Элисон заявила, что решила прибегнуть к септоринопластике, которую врачи назначают в случае нарушения дыхательной функции носа. По словам девушки, в ходе вмешательства помимо исправления перегородки хирург также планирует убрать горбинку на носу пациентки, чтобы ей не пришлось ложиться под нож во второй раз.

Героиня материала поделилась своей радостью с пользователями TikTok, рассказав об операции в видео, которое набрало 330 тысяч просмотров. Однако зрители обвинили Элисон в краже денег налогоплательщиков, поскольку ринопластика, как правило, не входит в список бесплатных услуг Национальной службы здравоохранения (NHS).

«Почему моей подруге, которая не могла дышать, отказались делать такую операцию бесплатно? Это возмутительно», «Почему мои налоги уходят на твой нос?», «Ты шутишь? С твоим носом все в порядке!», «Заплати за себя сама — ты не в экстренной ситуации», «А мне пришлось платить. Почему ты используешь наши деньги для коррекции формы носа?» — возмущались юзеры.

Блогерша никак не отреагировала на негативную реакцию комментаторов.

В апреле инфлюэнсер Тейлор-Джей выпила алкоголь после увеличения губ и пожалела о своем поступке. Известно, что в течение 24 часов после инъекций филлеров употребление спиртного грозит сильными отеками. Британка с никнеймом taylor.jay04x не последовала рекомендации косметолога после процедуры. В результате выпивка спровоцировала воспалительный процесс на ее лице: губы девушки распухли и она получила болезненные ощущения.