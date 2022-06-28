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Раскрыты подробности высылки российских дипломатов из Болгарии

Премьер Болгарии Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов из страны 3 июля

Фото: сервис Google Street View

София вышлет всех дипломатов и техперсонал генконсульства России в болгарском городе Русе. Подробности высылки российских дипломатов из Болгарии раскрыло посольство РФ в стране, передает ТАСС.

В дипведомстве уточнили, что болгарская сторона вышлет советника-посланника России, а также генеральных консулов в Русе и Варне. Отмечается, что после высылки дипломатов генконсульство РФ в Варне останется практически без сотрудников.

Ранее стало известно, что Болгария решила выслать 70 российских дипломатов и технический персонал посольства России. Болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил, что дипломатов из РФ уличили в шпионаже. Источник в МИД России пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов.

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Виктория Кондратьева
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