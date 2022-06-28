В МИД России вызвали временного поверенного в делах Швеции

МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции Даниэльссона

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Швеции в Москве Ю. Даниэльссона, чтобы известить его о требовании к Шведскому агентству международного развития и Шведскому институту прекратить работу на российской территории. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены «persona non grata». Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота», — уведомили в российском дипведомстве.

По информации МИД РФ, Шведское агентство международного развития и Шведский институт занимаются продвижением шведской национальной культуры и языка за рубежом и действуют от имени официального Стокгольма, как государственные организации.

Как отметили в министерстве до начала специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, эти организации вели, курировали и финансировали шведско-российские совместные проекты с государственным участием. Однако после 24 февраля 2022 года их силы были направлены на поддержку «российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ».

МИД пояснил, что проекты вышеупомянутых организаций в настоящее время «фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество». «Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», — заключили в министерстве.

